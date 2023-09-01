Новое здание школы №41 открыли на улице Сергея Преминина в Вологде

Учебный год в новом здании по улице Сергея Преминина, дом 6а начался для почти двух тысяч обучающихся школы № 41 города Вологды, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

«Сегодня замечательный и значимый день, мы отмечаем новоселье 41 школы, современной, инновационной, а самое главное – необходимой динамично развивающемуся району города Вологды. Сегодня школьный порог впервые переступят 1930 детей. Введение в строй школы позволит сократить фактически в 3,5 раза количество ребят, обучающихся в этом районе во вторую смену, – отметил полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан. – От всего сердца поздравляю учителей, школьников и их родителей с началом нового учебного года, с Днем знаний!».

Объем инвестиций в рамках строительства школы составил 2,1 миллиарда рублей, большая часть средств вложена за счет привлечения инфраструктурного бюджетного кредита. Уникальная образовательная инфраструктура школы создана в рамках национального проекта «Образование».

«Для Вологодчины стало доброй традицией каждый год открывать двери новой суперсовременной школы. За последние 6 лет мы построили 9 школ, строятся еще три. И сегодня в Вологде мы открываем крупнейший образовательный центр региона, одну из самых современных школ России. Желаю, чтобы здесь наши дети получили самое качественное образование, чтобы школа стала родным домом для всех! Педагогам желаю терпения, сил и творческих успехов. Мы сделаем все, чтобы система образования Вологодской области стала лучшей в стране», – сказал губернатор Олег Кувшинников.

В здании оборудованы 100 учебных кабинетов, слесарная и столярная мастерские, кабинеты домоводства, информатики и робототехники, лаборатория, медиацентр и студия звукозаписи, три спортивных зала, актовый зал на 500 посадочных мест, медблок. Стадион включает футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, игровую площадку для начальной школы, спортплощадку с уличными тренажерами.

Здесь открыты классы для детей с тяжелыми нарушениями речи, которых ранее не было в школах этого микрорайона. Уникальным оборудованием оснащен пищеблок, установлен пекарский шкаф на 20 уровней, который позволит одновременно приготовить большое количество выпечки, а также печь для пиццы и транспортер для посуды.