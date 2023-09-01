Жителя Вашкинского района осудили за кражу икон из чужого дома

В Вашкинском районе суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в краже с незаконным проникновением в жилище.

Установлено, что в период с 25 по 28 февраля подсудимый незаконно проник в дом потерпевшего в деревне Наумово, откуда похитил две иконы стоимостью 3000 рублей каждая и скрылся с места происшествия.

«Подсудимый вину признал. Суду пояснил, что проник в дом, чтобы найти там стопку для распития спиртного. Видно было, что в доме никто не проживает. Кроме икон, которые располагались в комнате на полке, в доме ничего не было. Он взял иконы, чтобы впоследствии передать их в церковь пос.Новокемский», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Иконы у подсудимого изъяли полицейские, а у потерпевшего мужчина попросил прощения. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.