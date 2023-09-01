Экологический праздник пройдет в Осановской роще в Вологде 2 сентября

2 сентября жителей Вологды приглашают на субботник в Осановскую рощу (6+).

- Помимо уборки парка организаторами подготовлена развлекательная и образовательная программа: все желающие смогут пробежать экологический забег и поучаствовать в интерактиве от экоактивиста, где зрители сами определят тему выступления, - сообщается в группе мероприятия в соцсети.

Детям до 14 лет предложат дистанцию в 100 метров для забега, взрослым - 800 метров. Сообщается также, что наиболее активных участников праздника наградят призами от организаторов.

Необходимый инвентарь для уборки выдадут на месте. Участникам забега выдается питьевая вода.