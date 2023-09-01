Реабилитационный центр для участников СВО откроют в Вологде

Центр реабилитации для участников специальной военной операции планируют открыть на базе Вологодского областного госпиталя для ветеранов войн.

«Утверждена «дорожная карта», есть понимание по работам, которые важно провести, по необходимому оборудованию, чтобы реабилитационный центр работал эффективно. Накануне был объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации. В течение месяца определим победителя, - рассказал замгубернатора Эдуард Зайнак. – Профиль данного медицинского учреждения не изменится. Сохранятся все отделения, которые действуют в госпитале. Ветераны боевых действий, начиная от ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей, до ветеранов локальных конфликтов и дальше будут проходить лечение и восстановление в госпитале».

Планируется, что центр заработает в мае 2024 года и будет рассчитан на 30 коек. Здесь будут оказывать помощь пациентам с нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы, соматическими заболеваниями. Появится отделение реанимации.

Развитие медицинской реабилитации потребует оснащения госпиталя оборудованием и медицинской мебелью. На эти цели в областном бюджете будет предусмотрено свыше 155 млн рублей.