Попавшие в ДТП в Дагестане полицейские были из Вологодской области

31 августа в сети появились кадры с места аварии КамАЗа на дороге в Унцукульском районе Дагестана. Как сообщал Mash, автомобиль, который врезался в отбойник и перевернулся, принадлежит МВД. Двое были госпитализированы, а всего в машине ехало 12 вологодских полицейских.

Информацию о том, что в КамАЗе действительно ехали правоохранители именно из Вологодской области, порталу РБК Вологда подтвердили в в пресс-службе УМВД Дагестана.