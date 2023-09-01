Попавшие в ДТП в Дагестане полицейские были из Вологодской области

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31 августа в сети появились кадры с места аварии КамАЗа на дороге в Унцукульском районе Дагестана. Как сообщал Mash, автомобиль, который врезался в отбойник и перевернулся, принадлежит МВД. Двое были госпитализированы, а всего в машине ехало 12 вологодских полицейских.

Информацию о том, что в КамАЗе действительно ехали правоохранители именно из Вологодской области, порталу РБК Вологда подтвердили в в пресс-службе УМВД Дагестана.

«Можем подтвердить, что в КАМАЗе действительно находились сотрудники полиции из Вологодской области. Но откуда и куда они ехали, по понятным причинам не сообщаем, поскольку это секретная информация», -  сообщили журналистам в республиканском УМВД.

 

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