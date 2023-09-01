Пять проектов вологодских предпринимателей поддержали на инвестсовете в администрации города

Инвестиционный совет под председательством мэра города Сергея Воропанова прошел накануне. Предприниматели представили пять инвестиционных проектов, три из которых получили статус приоритетного инвестиционного проекта в сфере импортозамещения. Этот статус позволит компаниям получить в аренду земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, для расширения своего производства без торгов.

Так, поддержку получила компания «Протемол». Год назад ее руководство приобрело территорию бывшего завода «СКДМ», где организовано производство. Одно из новых направлений деятельности компании – импортозамещение. Совместный проект с Минпромторгом РФ предполагает выпуск крупногабаритного оборудования – вакуум-выпарных аппаратов и распылительных сушилок. Такая техника позволяет проводить комплексную переработку молочной сыворотки на предприятиях.

- Одну установку мы делаем у себя на предприятии, а сушку возим из Индии. Планируем делать обратный инжиниринг и запускать производство в Вологде. Встал вопрос: где собирать и испытывать продукцию, – рассказал директор ООО «Протемол» Максим Молчанов.

Для производства компания выбрала земельный участок на ул. Северной. Строительство цехов запланировано на 2024-2026 годы.

Компания «Транс-М» планирует производить запасные части и комплектующие для импортной техники. Сейчас такие запчасти приходится заказывать, их стоимость очень высокая.

«Мы занимаемся грузоперевозками сыпучих материалов и эксплуатируем спецтехнику, в том числе гусеничную технику «Volvo» и «Hyundai». Сейчас есть проблемы у потребителей, которые мы хотим решить. Производство начнем с крепежных элементов», – сказал генеральный директор ООО «ТРАНС-М» Михаил Зуев.

Еще один проект с объемом инвестиций порядка 100 млн рублей предполагает расширение производственного комплекса «КопытРемСервис». Компания планирует построить производственный комплекс для оборудования в сфере сельского хозяйства.

Два проекта были рекомендованы на инвестиционный совет при губернаторе Вологодской области. Это строительство лечебно-диагностического центра компании «Бодрость» и строительство газонаполнительной автомобильной компрессорной станции от ООО «Росгаз» с объемом инвестиций порядка 180 млн рублей.

«Представленные проекты направлены на развитие производственной и социальной сфер города, и сразу три проекта – на импортозамещение. Теперь перед нами стоит задача – обсудить перспективы и разработать конкретные мероприятия, чтобы оперативно реализовать представленные бизнесом проекты. На сегодня в Вологде реализуется 36 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 19,4 млрд рублей. Наши предприятия готовы развиваться, расширять производство и ассортимент своей продукции. Для города это очень важно, поскольку речь идет о создании новых рабочих мест, дополнительной налогооблагаемой базы, в целом о стабильности в экономике», – подвел итог мэр Вологды Сергей Воропанов.

Для предпринимателей в Вологде работает Инвестиционный портал – площадка, где собрана необходимая информация для создания и развития производств в Вологде. На данный момент на нем размещено более 90 инвестпредложений, а также данные о городе, его логистических и социально-экономических преимуществах, кадровой политике, поддержке бизнеса.