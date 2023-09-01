Марк Барберио стал самым высокооплачиваемым хоккеистом «Северстали»

Рейтинг самых больших зарплат в КХЛ сегодня публикует издание «Спорт-Экспресс». Он показывает базовую зарплату игроков за сезон в рублях, которая учитывается под потолком в 900 миллионов — без бонусов и премий. То, что хоккеисты получат гарантированно.

Самым высокооплачиваемым игроком «Северстали» стал Марк Барберио. Канадский защитник "желто-черных", по данным издания, заработает за сезон 38 млн. руб. В общем рейтинге это 122 позиция. В ТОП-576 ещё 24 игрока череповецкого клуба. К примеру, Даниил Вовченко заработает за сезон 30 млн. руб., он самый высокооплачиваемый игрок «Северстали» с российским паспортом, это 177 строчка в общем списке. Столько же заработают Александр Петунин и Василий Токранов.

Между тем, у «Северстали» самая минимальная зарплатная ведомость за сезон, под потолком 900 миллионов рублей, не учитывая контракты игроков 2003 г.р. и моложе, всего 316 млн. руб. на 26 игроков. Это 23 место из 23-х.

Больше всех в этом сезоне заработают Владимир Ткачев - 101 млн. руб и Рид Буше 95 млн. (оба омский «Авангард»), а так же Александр Радулов из «Ак Барса» - 90 млн. Воспитанник череповецкого хоккея Вадим Шипачев в «Ак Барсе» заработает 75 млн. руб. И это 15 место в рейтинге.