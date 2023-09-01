16 тысяч первоклассников сели за парты в школах Вологодской области

[ Общество ]

333 школы Вологодской области 1 сентября распахнули свои двери для учеников. Детей принимают 321 детский сад и 100 организаций допобразования, сообщает пресс-служба правительства области. 

Первоклассников в регионе в этом году 16 тысяч. Всего за парты сели более 146 тысяч школьников Вологодской области. Новый этап жизни начинается также для девяти тысяч первокурсников колледжей и техникумов и почти шести тысяч студентов, которые впервые пришли в вузы.

Сегодня в Вологде открывается новая школа №41 на улице Преминина. Кроме учебных классов, для ребят оборудованы три спортивных и тренажерный залы, два бассейна, уличный спорткомплекс. До конца 2023 года планируется завершить строительство школы на 80 мест в Вытегорском районе.

 

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