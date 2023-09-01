В Вытегорском районе 63-летний мужчина погиб при пожаре в деревянном доме

[ Происшествия ]

В деревне Ялосарь Вытегорского района при тушении пожара обнаружили тело мужчины.

Сообщение о возгорании в частном деревянном доме поступило 31 августа в 07:30 от соседей. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. При тушении спасатели нашли тело 63-летнего погибшего – хозяина дома.

«При осмотре тела следов насилия и борьбы не выявлено. По предварительной информации погибший употреблял спиртное и курил, что могло послужить причиной возгорания», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Для установления причин смерти и пожара назначены соответствующие экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области
 

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