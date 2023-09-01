В Вологде руководитель фирмы не выплатил двум работникам 400 тысяч рублей зарплаты

В Вологде возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя – руководителя фирмы – подозреваемого в невыплате зарплаты.

По версии следствия, фирма подозреваемого осуществляет деятельность в сфере строительства жилья.

«С апреля 2022 года генеральный директор расходовал денежные средства организации, допуская нарушение конституционных прав работников на вознаграждение за труд. В результате перед двумя работниками образовалась задолженность свыше 400 тыс. рублей», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

О нарушении пострадавшие заявили в прокуратуру. Обстоятельства деяния и личности других пострадавших устанавливаются. Принимаются меры по погашению задолженности. Расследование продолжаются.