Пьяный житель Вологды залез в баню к родственникам и украл ведра

[ Происшествия ]

В полицию обратилась 43-летняя жительница Вологды и рассказала, что вечером в ее баню кто-то протик и украл металлические ведра. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. 

Личность подозреваемого, как сообщает пресс-служба областного УМВД, установили. Им оказался ранее не судимый родственник потерпевшей. Мужчина признался, что вечером залез в незапертую баню, потому что хотел помыться. Из-за сильного опьянения растопить печь он не смог, поэтому решил уйти и прихватил с собой металлические изделия, которые собирался сдать.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража). 

Теги: кража
 

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