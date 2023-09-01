Пьяный житель Вологды залез в баню к родственникам и украл ведра

В полицию обратилась 43-летняя жительница Вологды и рассказала, что вечером в ее баню кто-то протик и украл металлические ведра. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей.

Личность подозреваемого, как сообщает пресс-служба областного УМВД, установили. Им оказался ранее не судимый родственник потерпевшей. Мужчина признался, что вечером залез в незапертую баню, потому что хотел помыться. Из-за сильного опьянения растопить печь он не смог, поэтому решил уйти и прихватил с собой металлические изделия, которые собирался сдать.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража).