В Вологодской области будут судить мужчину, который из ревности прибил знакомого гвоздями к полу

В Усть-Кубинском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью с особой жестокостью.

Как NewsVO сообщал ранее, в конце июня 2023 года мужчина избил различными предметами, в том числе металлической трубой, знакомого, который оказывал его сожительнице знаки внимания и не реагировал на замечания.

«При этом предварительно обвиняемый обездвижил жертву, вбив ему в область левой кисти и стопы несколько металлических гвоздей», - сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Уголовное дело передано в Сокольский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.