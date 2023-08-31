Жителя Великоустюгского района приговорили к пяти месяцам колонии за уклонение от административного надзора

[ Общество ]

В Великоустюгском районе суд вынес приговор 27-летнему местному жителю, признанному виновным в уклонении от административного надзора.

Установлено, что в феврале 2022 года мужчину приговорили к трём годам ограничения свободы и поэтому он не мог самовольно менять место жительства, но в августе 2022 года уехал из деревни Коробейниково в Санкт-Петербург к друзьям. В декабре полицейские поймали его пьяным в Великом Устюге, а несколько дней спустя он снова самовольно покинул место жительства и уехал во Владимирскую область, где жил у знакомого до конца января 2023 года.

«Подсудимый вину признал, просил рассмотреть дело в особом порядке», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При таких обстоятельствах суд назначил мужчине окончательное наказание в виде пяти месяцев колонии строгого режима.

Теги: административный надзор нарушение осужденный суд приговор лишение свободы
 

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Жителя Великоустюгского района приговорили к пяти месяцам колонии за уклонение от административного надзора
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