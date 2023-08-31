Вологодские поисковики ищут любимую погибшего в 1942 году летчика

Вологодское объединение поисковиков просит помочь им найти возлюбленную погибшего красноармейца. Ее фото пролежало 77 лет вместе с ним в болотах под Ленинградом.

Фото, найденное в кармане погибшего красноармейца. Из группы "Вологодское отделение поисковиков" в соцсети "Вконтакте"

21-летний летчик Александр Илларионов погиб в марте 1942 года: его «Тоmahawk» упал в болото под Ленинградом. Когда в 2018 году поисковым отрядом «Спец-поиск «Крылья Родины» самолет был поднят на поверхность, в карманах Илларионова кроме документов и медальона-ладанки, обнаружилась фотография девушки с надписью на обороте «От Веры». Родных героя, к сожалению, найти не удалось. Бойца похоронили в 2019 году на Северном кладбище Санкт-Петербурга.

Об Илларионове известно, что родился он в 1920 году в Ростове-на-Дону. В Черкесске жил отец пилота (до 1943 года город был в составе Орджоникидзевского края, затем край именовался Ставропольским, а с 1957 года Черкесск – центр Карачаево-Черкессии). Возможно, именно из того города будущий пилот в октябре 1939 года уходил на службу в РККА.

Александр Илларионов. Фото из группы "Вологодское отделение поисковиков" в соцсети "Вконтакте"

Александр окончил Одесскую военную авиационную школу пилотов, после чего был направлен в 27-й запасной истребительный авиационный полк (ИАП), который базировался в Кадникове Вологодской области. Туда поступала помощь союзников – самолеты «Тоmahawk», на одном из таких самолетов сержант Илларионов вылетел на свое последнее задание – уже в составе 159-й ИАП в Ленинградской области.

"Нам очень хочется, чтобы люди увидели фотографию Веры: а вдруг кто-то узнает в ней свою прабабушку, бабушку, соседку..? А вдруг еще одно чудо - и фотография Александра Илларионова тоже все эти годы бережно хранилась в чьем-то семейном альбоме, как бабушкина память о первой любви и трагической потере?" - сообщается в группе Вологодского объединения поисковиков.

Те, кто узнают веру, могут обратиться в объединение через их группу ВК.