Замки XV века обнаружили во время раскопок на территории Кирилло-Белозерского монастыря

[ Культура ]

В Кирилло-Белозерском монастыре перед реставрацией башен проводят археологические раскопки, в ходе которых специалист нашли несколько десятков интересных вещей разных веков. 

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Фото пресс-службы Кирилло-Белозерского музея-заповедника

- Так заведено, что перед реставрацией памятников мы проводим археологические раскопки. В башнях, кельях, у стен монастыря проводятся археологические исследования. В результате последних было обнаружено более 80 находок разных веков, которые подтверждают, что жизнь в Кириллове существовала и до основания Кирилло-Белозерского монастыря. Так, при изучении основания слоёв под Белозерской башней были найдены замки, датируемые серединой XV века, а строительство самой башни началось только в 1667 году, - рассказал генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Исследования проводились сотрудниками НП «НИЦ «Древности» под руководством Анны Аникиной. Археологи также поделились интересной историей, произошедшей с ними во время работ. 

«Летучую мышь там спасли! С обеда вернулись, а она сидит внизу в воде, за сваи в шурфе держится. Видимо, упала с потолка... Вся замерзшая уже – вода-то холодная! Мы ее достали, погрели и отпустили», - говорит директор ООО «Вологодская археология» Алексей Угланов.

мышь
Та самая мышь

 

 

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