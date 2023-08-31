Вологжанка продала квартиру и машину, а деньги перечислила мошенникам

Почти 7 млн рублей лишилась вологжанка, под уговорами мошенников продавшая квартиру и машину.

В полицию обратилась 70-летняя жительница Вологды. Пенсионерка рассказала, что в одном из мессенджеров ей позвонил сначала мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, а затем специалист "центробанка". Мошенники сообщили, что на счетах женщины идут подозрительные операции.

- В течение месяца злоумышленники убедили пенсионерку сначала продать 2-х комнатную квартиру, а затем и автомобиль марки Лада. По указанию мошенников вологжанка перевела 3 337 000 рублей на различные счета, а оставшуюся часть денег передать приехавшему неизвестному, - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Общая сумма ущерба составила 6 837 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.