В Череповце в супермаркете задержали женщину с 64 свертками наркотиков в сумке

[ Происшествия ]

В Череповце полицейские задержали подозреваемую в незаконном производстве и сбыте наркотиков. 

анра

37-летняя женщина привлекла внимание охранников в одном из продуктовых гипермаркетов. Они вызвали полицию. 

- При личном досмотре в сумке правоохранители обнаружили 64 свертка с неизвестным кристаллическим веществом внутри, общим весом 62,15 граммов, - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Череповцу.

При осмотре квартиры подозреваемой на лоджии нашли электронные весы и пластиковый контейнер с веществом, общий вес которого составил 137 грамм. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ «Покушение на преступление» и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере».

 

 

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