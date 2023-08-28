В Череповце в супермаркете задержали женщину с 64 свертками наркотиков в сумке

В Череповце полицейские задержали подозреваемую в незаконном производстве и сбыте наркотиков.

37-летняя женщина привлекла внимание охранников в одном из продуктовых гипермаркетов. Они вызвали полицию.

- При личном досмотре в сумке правоохранители обнаружили 64 свертка с неизвестным кристаллическим веществом внутри, общим весом 62,15 граммов, - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Череповцу.

При осмотре квартиры подозреваемой на лоджии нашли электронные весы и пластиковый контейнер с веществом, общий вес которого составил 137 грамм. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ «Покушение на преступление» и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере».