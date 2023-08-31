В Вологде сформируют профессиональную команду киберспортсменов

[ Общество ]

Экосистему компьютерного спорта собираются создать в Вологде. Об этом говорили на заседании муниципального проектного комитета, которое прошло под председательством мэра, сообщает пресс-служба городской администрации. 

В рамках проекта «Вологда: компьютерный спорт» планируется сформировать профессиональную команду киберспортсменов, проводить ежегодные муниципальные и региональные турниры по компьютерному спорту, привлекать грантовые средства, в частности, на подготовку и проведение городского турнира «Кубок Русского Севера».

«По мнению ученых, киберспорт, являясь средством формирования компетенций цифровой экономики, становится донором для профессий будущего и инструментом снятия социального напряжения при цифровой трансформации социальных сфер, а также эффективным средством работы с молодежью. Но не все люди разделяют это мнение. Главной проблемой, на наш взгляд, является слабое общественное восприятие киберспорта как серьезной спортивной дисциплины. Поэтому считаем важным популяризацию киберспорта в нашем городе, выявление, развитие и поддержку молодежи, проявляющей интерес к киберспорту, развитие навыков кибербезопасности у участников проекта», – считает руководитель проекта, заместитель начальника управления физической культуры и массового спорта администрации Вологды Константин Петряшов.

 

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