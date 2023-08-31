В Никольске завершился ремонт школы №2

[ Общество ]

В средней школе №2 Никольска завершились ремонтные работы. Сейчас подрядчик заканчивает благоустройство территории, чтобы 1 сентября учреждение встретило детей. 

 «После строительства в Никольске в 2021 году нового корпуса средней школы №1 ремонт средней школы №2 по объемам работ и выделенным средствам - более 120 миллионов рублей - стал одним из самых масштабных на объектах образования в регионе. Он продолжался два года. Фактически мы получили новую современную школу, учиться в которой станет значительно комфортнее», - отметила руководитель администрации аубернатора области Инна Синягина.

В школе капитально отремонтировали крышу, системы электро-, водо- и теплоснабжения, водоотведения, вентиляции. В школе обновили входные группы, заменили окна и двери, привели в порядок внутренние помещения, отремонтировали стены и потолки. Фасад здания облицевали керамогранитом. В школе установили системы автоматической пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Закупили и установили новое оборудование и мебель.

Теги: ремонты
 

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