Майский «Олимп» завершил свое выступление в Первенстве МФФ «Золотое кольцо» среди юношей до 17 лет.

В заключительном для себя матче вологжане дома разгромили «СШ им. Г. А. Ярцева» из Костромы со счётом 3:0. Все мячи были забиты во втором тайме. Хет-триком отметился Елисей Снегирев, забив один гол с пенальти и два с игры.

Команда Дениса Кубасова набирает 26 очков, в 12 матчах, и занимает сейчас второе место в турнирной таблице. Окончательное распределение мест станет известно 5 сентября, после игр последнего тура, который «Олимп» пропускает, так как все свои матчи сыграл. Подвинуть вологжан с первого места могут воспитанники владимирского «Торпедо», которые в последнем туре встречаются с лидером чемпионата, рыбинским ДЮСШ РППК. Команды разделяют одно очко и в этом матче, без преувеличения, решится судьба золотых медалей. А также второго и третьего места.

Где точно никто не подвинет вологжан с первого места, так это в гонке бомбардиров. Надающий «Олимпа» Матвей Елисеев 27 раз в этом сезоне поржал ворота соперника Из 27-ми голов только два были пенальти, все остальные он забивал с игры. Ближайший конкурент 17-летнего "снайпера", Руслан Лунев из владимирского «Торпедо», забил 21 мяч.