Илья Голятов вернулся в «Динамо-Вологда»

Форвард уже выступал в вологодской команде в сезоне 2022/23. В 11 матчах Второй лиги Голятов забил 4 гола, после чего перешел в пермский «Амкар», где в текущем сезоне провел 2 матчах.

В отличии от прошлого раза, когда Голятов выступал в составе "бело-голубых" на правах аренды, в этот раз Илья приходит в «Динамо» в статусе свободного агента. Контракт с ним подписан до конца сезона.

Напомним что, Илья Голятов родился 6 апреля 2002 года в Железногорске. Нападающий начал свою карьеру в местном СДЮСШОР, но вскоре перебрался в академию «Спартак» им. Федора Черенкова.

Играл за сборную России U-16 и U-17. Выступал так же за клубы: ФК «Спартак-2» (Москва), ФК «Волна» (Нижегородская область) и ФК «КамАЗ» (Набережные Челны).

