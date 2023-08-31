На Вологодчине при охране школ впервые внедрили антидроновую защиту

29-30 августа состоялись всероссийские учения. Их задачей была отработка антитеррористической защищенности школ и других образовательных учреждений Вологодской области. Кроме прочего, в рамках учений отрабатывались и варианты действий служб и подразделений безопасности по защите от возможных угроз беспилотных летательных аппаратов. В учениях приняли участие Росгвардия, МЧС и охранные предприятия.

Большая часть охранных предприятий, задействованных в системе антитеррористической защиты, оказалась готова к любым внештатным ситуациям и к отражению угроз, в том числе и с воздуха.