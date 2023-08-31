На Вологодчине при охране школ впервые внедрили антидроновую защиту

[ Общество ]

29-30 августа состоялись всероссийские учения. Их задачей была отработка антитеррористической защищенности школ и других образовательных учреждений Вологодской области. Кроме прочего, в рамках учений отрабатывались и варианты действий служб и подразделений безопасности по защите от возможных угроз беспилотных летательных аппаратов. В учениях приняли участие Росгвардия, МЧС и охранные предприятия.

Большая часть охранных предприятий, задействованных в системе антитеррористической защиты, оказалась готова к любым внештатным ситуациям и к отражению угроз, в том числе и с воздуха.

Фото: Город Че
 

Последние новости

На Вологодчине при охране школ впервые внедрили антидроновую защиту
63-летний вологжанин отправится в колонию за жестокое убийство супруги
В Сямженском районе "Ниссан" вылетел в кювет и врезался в столб
В банке отказались выдать череповчанке 1,2 млн рублей и сберегли деньги от мошенников
Вологжане старше 70 лет имеют право на компенсацию взносов на капремонт
300 тонн вологодского шоколада продали за границу в 2023 году
Еще 200 вологжан-целевиков поступили в медицинские вузы страны
Череповчанка обманом убедила пенсионерку с амнезией подарить ей квартиру
Работы Ильи Репина смогут увидеть вологжане на выставке в областной картинной галерее
В Бабаевском округе пенсионерку будут судить за угрозы полицейским топором