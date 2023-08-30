В банке отказались выдать череповчанке 1,2 млн рублей и сберегли деньги от мошенников

78-летней череповчанке отказались выдать в банке 1,2 млн рублей, тем самым сбережения пенсионерки были спасены от мошенников.

Пожилая женщина обратилась в дежурную часть полиции с заявлением о мошенничестве. Пенсионерка рассказала, что 25 августа ей позвонили и сообщили, что неизвестный мужчина пытается по доверенности снять деньги с ее счета. Мошенники сказали забеспокоившейся череповчанке, что спасти сбережения можно, если срочно снять их со счета.

- Пенсионерка отправилась в ближайший отдел банка, где попросила выдать ей денежные средства в размере 1 200 000 рублей. Сотрудники банка сказали, что деньги необходимо заказать, что череповчанка и сделала. Звонившая девушка вновь позвонила пенсионерке и предупредила, чтобы она никому не рассказывала о сложившейся ситуации, а сотрудникам банка говорила, что деньги ей нужны на покупку земельного участка, - сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

Когда череповчанка на следующий день пришла в банк, сотрудники заподозрили неладное и отказались выдавать деньги женщине. На место была вызвана полиция. Правоохранителям пенсионерка сообщила "легенду", которую надиктовали ей мошенники - что деньги нужны на покупку участка, писать заявление о мошенничестве женщина изначально отказалась.

29 августа пенсионерка вновь поехала в банк, где ей отказали. После чего пришел ее внук и вызвал полицию. Таким образом, женщина сберегла 1 200 000 рублей.