Вологжане старше 70 лет имеют право на компенсацию взносов на капремонт

В департамента соцзащиты населения Вологодской области напомнили о том, что жители региона старше 70 лет могут получать компенсацию платы за капитальный ремонт.

Мера поддержки полагается неработающим пенсионерам, которые являются собственниками жилья. На 1 августа 2023 года в регионе компенсацию получают уже 11 тысяч человек, средний размер - 167 рублей.

«Компенсация рассчитывается в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, а не от фактической величины взноса на капремонт, которая начисляется льготнику. Кроме того, размер компенсации зависит от возраста собственника жилья: 50% платы за капремонт компенсируется пожилым, достигшим возраста 70 лет, 100% - при достижении 80-летия. При этом, если собственник жилья при достижении возраста 70 лет уже получает ежемесячную компенсацию на оплату коммунальных услуг по льготной категории как ветеран труда, инвалид и др., то компенсацию на капремонт назначат только при достижении возраста 80 лет», - пояснил начальник департамента соцзащиты населения области Александр Ершов.

К обязательным условиям назначения компенсации на капремонт относятся:

- Наличие квартиры (комнаты, доли в квартире, дома) в собственности, при этом жилье должно находиться на территории региона;

- Собственник должен жить один или совместно с неработающими гражданами старше 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины) или инвалидами I, II групп;

- Отсутствие судебной задолженности по взносам на капитальный ремонт за три последних года.

Компенсация на капремонт назначается Центром социальных выплат по заявлению гражданина.

Заявление и документы (паспорт, квитанция о начисленном взносе на капитальный ремонт за последний месяц) принимаются в МФЦ и филиалах Центра социальных выплат.