300 тонн вологодского шоколада продали за границу в 2023 году

С начала 2023 года на экспорт направлено около 300 тонн произведенной в Вологодской области шоколадной продукции. Лакомством из нашего региона угостились в девяти странах мира, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В структуре регионального экспорта кондитерская продукция, в том числе шоколадная, занимает второе место. В целом же произведенные в Вологодской области товары востребованы в 25 странах. Продукцию агропромышленного комплекса 12 вологодских предприятий поставляют в Узбекистан, Китай, Казахстан.

Основные предприятия экспортеры – ООО «Нестле Россия» (филиал в Вологде), АО «Русский бисквит», ИП Кислицына М.В. (АтАг).