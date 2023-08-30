300 тонн вологодского шоколада продали за границу в 2023 году

[ Экономика ]

С начала 2023 года на экспорт направлено около 300 тонн произведенной в Вологодской области шоколадной продукции. Лакомством из нашего региона угостились в девяти странах мира, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В структуре регионального экспорта кондитерская продукция, в том числе шоколадная, занимает второе место. В целом же произведенные в Вологодской области товары востребованы в 25 странах. Продукцию агропромышленного комплекса 12 вологодских предприятий поставляют в Узбекистан, Китай, Казахстан.

Основные предприятия экспортеры – ООО «Нестле Россия» (филиал в Вологде), АО «Русский бисквит», ИП Кислицына М.В. (АтАг). 

Теги: экспорт шоколад
 

Последние новости

В Сямженском районе "Ниссан" вылетел в кювет и врезался в столб
В банке отказались выдать череповчанке 1,2 млн рублей и сберегли деньги от мошенников
Вологжане старше 70 лет имеют право на компенсацию взносов на капремонт
300 тонн вологодского шоколада продали за границу в 2023 году
Еще 200 вологжан-целевиков поступили в медицинские вузы страны
Череповчанка обманом убедила пенсионерку с амнезией подарить ей квартиру
Работы Ильи Репина смогут увидеть вологжане на выставке в областной картинной галерее
В Бабаевском округе пенсионерку будут судить за угрозы полицейским топором
В Тотемском районе водителя будут судить за гибель шестилетнего пассажира в ДТП
В Вытегре пожарные спасли пенсионерку из задымленной квартиры