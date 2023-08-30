Еще 200 вологжан-целевиков поступили в медицинские вузы страны

Более 200 абитуриентов получили направления в Вологодской области и поступили учиться в медицинские вузы страны. Больше всего целевиков из нашего региона - 80 человек - будут получать профессию в Ярославском государственном медицинском университете по направлениям «Лечебное дело» и «Педиатрия». Северный государственный медицинский университет принял по направлениям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» 71 первокурсника из региона. Кроме того, вологжане поступили в медвузы Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска, Иваново и Великого Новгорода.

Как рассказали в департаменте здравоохранения области, на протяжении всего периода обучения эти студенты будут получать дополнительную стипендию в 4 тысячи рублей ежемесячно. Но после получения диплома молодые специалисты должны будут вернуться в регион и отработать не менее трех лет по профилю в медицинских учреждениях.