Череповчанка обманом убедила пенсионерку с амнезией подарить ей квартиру

В Череповце суд рассмотрел иск 73-летней пенсионерки о признании недействительным договора дарения квартиры.

Женщина пояснила, что в октябре 2019 года лежала в больнице с глобальной амнезией. Так как она жила одна и присматривать за ней было некому, женщина решила заключить договор иждивения со своей 33-летней знакомой, которая пообещала присматривать за ней и оказывать помощь.

«Договор был подготовлен ответчиком заранее. Пенсионерка, не вчитываясь, его подписала. Некоторое время все было хорошо, знакомая ей помогала, несколько раз возила на дачу, привозила продукты», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В конце 2022 года пенсионерка заметила, что поведение знакомой изменилось и решила прочитать договор ещё раз, но не смогла его найти.

«В квитанциях на оплату коммунальных платежей обнаружила, что фамилия плательщика не ее, а ответчика. В марте 2023 года при получении договора в МФЦ череповчанка обнаружила, что квартиру своей знакомой подарила, и жилое помещение больше ей не принадлежит», - также говорится в сообщении пресс-службы судов.

В обосновании иска женщина указала, что не собиралась дарить квартиру, а знакомая обманула её, воспользовавшись болезненным состоянием и безграмотностью. В суде ответчица сказала, что не вводила женщину в заблуждение и не обманывала, а инициатива подарить квартиру исходила от самой пенсионерки.

Исследовав документы, суд установил факт заблуждения истицы, удовлетворил иск, признал договор дарения недействительным и восстановил право собственности череповчанки на квартиру.