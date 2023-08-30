Работы Ильи Репина смогут увидеть вологжане на выставке в областной картинной галерее

[ Культура ]

Выставка работ художника Ильи Репина из собрания "Русского музея" откроется в Вологде 8 сентября. Шедевры кисти мастера можно будет увидеть в главном здании Вологодской областной картинной галереи.

"На выставке будут представлены как известные работы художника, так и произведения, редко появлявшиеся в экспозициях. Среди них «Венчание Николая II и великой княжны Александры Федоровны» или один из вариантов его легендарной картины «Александр Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 года»", - отмечают в галерее.

Картины, портреты, рисунки знаменитого мастера позволят вологодскому зрителю окунуться в мир отечественного искусства второй половины XIX столетия, ярчайшим представителем которой является Репин.

Возрастное ограничение 6+

 

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