В Бабаевском округе пенсионерку будут судить за угрозы полицейским топором

[ Общество ]

В Бабаевском округе завершено расследование уголовного дела в отношении 71-летней местной жительницы, обвиняемой в угрозах применения насилия в отношении полицейских.

«По данным следствия, в июне 2023 года в Бабаевском округе 71-летняя женщина, находясь по месту жительства в состоянии опьянения, учинила конфликт с полицейскими, которые проводили разбирательство по сообщениям о происшествиях в ее квартире», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Вооружившись топором, пенсионерка высказала угрозу расправой и выгнала из дома сотрудницу полиции. Своим агрессивным поведением она воспрепятствовала законным действиям представителей власти.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит крупный штраф, либо до пяти лет принудительных работ, либо до шести месяцев ареста, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Теги: пенсионерка топор угрозы полицейские уголовное дело
 

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