В Вытегре пожарные спасли пенсионерку из задымленной квартиры

[ Происшествия ]

В Вытегре пожарные спасли 85-летнюю женщину из задымлённой квартиры.

Сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном доме №50 на улице Ленина поступило 29 августа около 23:00 от жительницы квартиры на втором этаже, которая заметила сильный дым в подъезде. Оказалось, что горит обшивка входной двери квартиры на первом этаже и стена возле неё.

«Соседи оперативно принялись тушить пожар подручными средствами, им удалось справиться с возгоранием до приезда пожарных расчётов. Однако подъезд и квартира были сильно задымлены и хозяйку квартиры огнеборцы вывели на улицу в спасательном устройстве», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Площадь пожара составила два квадратных метра. Предварительная причина происшествия – поджог.

Теги: пожар поджог пенсионерка спасли
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области
 

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