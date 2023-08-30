УФАС выявило нарушения в действиях регоператора «Чистый След»

[ Общество ]

Нарушения антимонопольного законодательства выявили в действиях регоператора "Чистый след" специалисты УФАС по Вологодской области.

Так, в ведомстве сообщают, что в  2021 году фирма заключила контракты на оказание услуг по перевозке мусора с единственным поставщиком, которым оказалось ООО «АвтоГарант», без проведения обязательных торгов.  

- Такие действия регионального оператора препятствовали доступу на товарный рынок другим организациям,  работающим в области транспортирования ТКО в Западной  зоне Вологодской области,   то есть,  привели  к ограничению конкуренции, - отмечают в управлении антимонопольной службы по Вологодской области.

Перед тем, как заключить контракты с "АвтоГарант", регоператор в одностороннем порядке расторг предыдущие договоры на транспортировку твердых коммунальных отходов на территории Череповца, которые были подписаны с индивидуальным предпринимателем. 

Кроме того, УФАС выявило в действиях "Чистого следа" нарушения прав потребителей коммунальной услуги. Так, в декабре прошлого года регоператор в одностороннем порядке расторг два контракта, заключенные по результатам проведения торгов с ООО «Эколига». Один контракт был на перевозку мусора на территории Устюженского района, второй - в границах Зашекснинского района Череповца и части Череповецкого района. После этого «Чистый След» внес изменения в аукционную документацию и разместило на госзакупках уведомление о проведении повторных торгов. Их победителем стало ООО «Интеграл». При этом общая цена за предметы аукциона (транспортирование ТКО) увеличилась на 7 679 625 рублей.

- Вологодское УФАС считает,  что такие действия регионального оператора по направлению  ООО «Эколига»  односторонних отказов от исполнения  условий контракта  свидетельствует о злоупотреблении им своим доминирующим положением  на соответствующем  рынке услуг.  Это привело не только к нарушению   прав и законных интересов ООО «Эколига», но и к нарушению интересов неопределенного круга потребителей коммунальной услуги, поскольку допущенные нарушения привели  к увеличению собственных расходов регионального оператора, - сообщает ведомство.

Поскольку заключенные с нарушениями контракты либо исполнены, либо находятся в стадии исполнения, в УФАС приняли решение не выдавать регоператору предписание "в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду". 

За нарушения антимонопольного законодательства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

 

Теги: Чистый след регоператор
 

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