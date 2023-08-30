Жителя Шекснинского района оштрафовали за оскорбление диспетчера газовой службы

В Шекснинском районе суд привлёк местного жителя к административной ответственности за унижение чести и достоинства диспетчера организации, осуществляющей на территории района обслуживание газовых сетей.

«Установлено, что весной текущего года мужчина позвонил в аварийно-диспетчерский участок организации и в ходе телефонного разговора высказал диспетчеру претензии в грубой неприличной форме, которые последний воспринял как унижение его чести и достоинства», - сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Факт оскорбления был зафиксирован аудиозаписью звонка. В качестве наказания суд назначил мужчине штраф в 3000 рублей. Постановление суда вступило в законную силу.