От обиды на бывшего мужа жительница Великого Устюга подожгла баню его матери

[ Общество ]

В Великом Устюге суд вынес приговор 23-летней местной жительнице, признанной виновной в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога.

Установлено, что вечером 29 марта 2023 года пьяная подсудимая из-за неприязненных отношений к бывшему мужу решила поджечь баню его матери. При помощи зажигалки она подожгла тряпки, висевшие на стене предбанника, и, когда пламя занялось, скрылась с места преступления.

«Однако она не смогла довести свои преступные действия до конца по независящим от нее обстоятельствам, поскольку совершенный ею поджог и дальнейшее возгорание бани было своевременно ликвидировано собственником данного имущества», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Девушка признала вину и суд назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, с неё взыскали 3573 рубля возмещения ущерба и 10 000 рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшей.

Теги: покушение поджог баня уголовное дело суд приговор
 

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