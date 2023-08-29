Медсестрам и фельдшерам будут выделять участки для строительства на селе в Вологодской области

Правительство Вологодской области подготовило проект закона, согласно которому на селе фельдшеры и медсестры могут бесплатно получить в собственность земельные участки под жилищное строительство.

Сейчас такой мерой поддержки могут воспользоваться врачи в сельской местности при одновременном соблюдении таких условий, как заключение бессрочного либо на пятилетний срок трудового договора, а также основного места работы в государственных учреждениях здравоохранения области (вне областной столицы). Землю выделяют сразу же, как только врач приступает к работе на селе. С 2015 года этой мерой поддержки воспользовались уже 72 медработника, в целом выделено порядка 9 гектаров.

«Общаясь с медицинскими работниками в разных районах и округах нашей области, я часто слышу вопросы, как сегодня молодому фельдшеру или медсестре, прибывшим работать на село, обустроить свой быт. И многие говорят о том, что предоставление земельного участка, на котором можно построить жилье, во многом бы упростило решение этой задачи, – рассказал первый заместитель губернатора Эдуард Зайнак. - Департамент здравоохранения проанализировал ситуацию. Было проведено анкетирование. И многие работники подтвердили, что такая мера поддержки была бы актуальна и востребована».

В ЦРБ, сельские ФАПы и врачебные амбулатории Вологодской области прямо сейчас требуется более 140 сотрудников со средним специальным медицинским образованием. Поэтому было предложено распространить такую меру поддержки, как предоставление земельных участков в собственность бесплатно, в том числе и на средний медицинский персонал.

Законопроект в ближайшее время будет внесен в Законодательное собрание области, чтобы на сентябрьской сессии депутаты регионального парламента приняли окончательное решение, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.