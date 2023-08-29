Синоптики рассказали, какой будет погода на 1 сентября в Вологодской области

[ Общество ]

В Вологодскую область вернется тепло. Благодаря скандинавскому антициклону погода на территории региона начала улучшаться. Область повышенного давления вытеснила ненастный циклон дальше на восток и сдерживает наступление следующих атлантических вихрей, сообщили в Вологодском гидрометцентре.

- По предварительным данным, в День Знаний из-за ослабления антициклона местами возможны небольшие кратковременные дожди, но в целом, погода прогнозируется достаточно комфортной, в дневные часы +19,+24 градусов, - говорится в сообщении.

Днем 30 августа в Вологодской области прогнозируется переменная облачность, без осадков, до +19,+22 градусов. 

Теги: погода
 

Последние новости

Синоптики рассказали, какой будет погода на 1 сентября в Вологодской области
Стало известно, какое вологодское мороженое пользуется популярностью в Израиле
"Умную" спортплощадку построили у школы №28 в Вологде
В школе №1 Вологды объяснили, зачем поставили видеокамеры в туалетах
В 2023 году в Вологодской области снизилась смертность в ДТП
В Череповце впервые за 25 лет отремонтировали зал филармонии
Пенсионер из Череповца убил сестру, которая приехала к нему в гости из Санкт-Петербурга
Главным тренером вологодского "Динамо" стал Сергей Свечкарь
В Череповце пожарные спасли пса из загоревшейся квартиры
В Вологде на улице Граничной нашли тело мужчины