Синоптики рассказали, какой будет погода на 1 сентября в Вологодской области

В Вологодскую область вернется тепло. Благодаря скандинавскому антициклону погода на территории региона начала улучшаться. Область повышенного давления вытеснила ненастный циклон дальше на восток и сдерживает наступление следующих атлантических вихрей, сообщили в Вологодском гидрометцентре.

- По предварительным данным, в День Знаний из-за ослабления антициклона местами возможны небольшие кратковременные дожди, но в целом, погода прогнозируется достаточно комфортной, в дневные часы +19,+24 градусов, - говорится в сообщении.

Днем 30 августа в Вологодской области прогнозируется переменная облачность, без осадков, до +19,+22 градусов.