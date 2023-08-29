Стало известно, какое вологодское мороженое пользуется популярностью в Израиле

С начала 2023 года в Израиль экспортировано больше тонн вологодского мороженого, чем за весь прошлый год. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

- С начала 2023 года в Израиль экспортировано 52,6 тонн вологодского мороженого. Стоит отметить, что экспорт мороженого в Израиль уже превзошел результат прошлого года. За весь 2022 год эта страна получила 48,6 тонн холодного лакомства из Вологды, - говорится в сообщении ведомства.

Так, 23 августа был выдан ветеринарный сертификат на партию в 7,9 тонн мороженого, его отправили в Израиль морским путем из Санкт-Петербурга. В отправленной партии 11 наименований мороженого. Видимо, наибольшей популярностью в Израиле пользуется ванильный пломбир в вафельном стаканчике с шоколадной глазурью - его было около 1,8 тонн. Отправлена также одна тонна эскимо в шоколаде и 800 килограммов эскимо с миндалем.