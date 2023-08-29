В школе №1 Вологды объяснили, зачем поставили видеокамеры в туалетах

[ Общество ]

В соцсетях появился снимок, сделанный в женском туалете школы №1 в Вологде. Автор фотографии, размещенной в сообществе "Подскажите Вологда" задается вопросом, для чего там установили камеру видеонаблюдения.

 

 

В комментариях вологжане соревнуются в остроумии: "Для охранников , чтобы не скучали по вечерам, пересматривали кино за день", "Вдруг туалетную бумагу вынесете. а она нынче дорогая))", "Чтобы не уединялись". Некоторые посчитали, что ставить камеры в туалетах неэтично. 

В администрации школы поспешили прокомментировать нововведение и успокоить общественность: обзор камер направлен исключительно на входную зону и зону, где стоят умывальники. Туалетные кабинки не попадают в угол наблюдения камеры.

- Решение об установлении видеонаблюдения перед входом в санузел было принято на общешкольном родительском собрании в мае 2023 года в связи с тем, что в последние годы участились случаи порчи школьного имущества в туалетах, а именно сантехнического оборудования. Плюс эта мера поможет устранить проблему курения в туалетах. Надеемся, что подобное совместное с родителями школьников решение поможет исключить проблемные вопросы, - объяснила директор школы №1 Светлана Ригина. 

 

 

Последние новости

Синоптики рассказали, какой будет погода на 1 сентября в Вологодской области
Стало известно, какое вологодское мороженое пользуется популярностью в Израиле
"Умную" спортплощадку построили у школы №28 в Вологде
В школе №1 Вологды объяснили, зачем поставили видеокамеры в туалетах
В 2023 году в Вологодской области снизилась смертность в ДТП
В Череповце впервые за 25 лет отремонтировали зал филармонии
Пенсионер из Череповца убил сестру, которая приехала к нему в гости из Санкт-Петербурга
Главным тренером вологодского "Динамо" стал Сергей Свечкарь
В Череповце пожарные спасли пса из загоревшейся квартиры
В Вологде на улице Граничной нашли тело мужчины