В школе №1 Вологды объяснили, зачем поставили видеокамеры в туалетах

В соцсетях появился снимок, сделанный в женском туалете школы №1 в Вологде. Автор фотографии, размещенной в сообществе "Подскажите Вологда" задается вопросом, для чего там установили камеру видеонаблюдения.

В комментариях вологжане соревнуются в остроумии: "Для охранников , чтобы не скучали по вечерам, пересматривали кино за день", "Вдруг туалетную бумагу вынесете. а она нынче дорогая))", "Чтобы не уединялись". Некоторые посчитали, что ставить камеры в туалетах неэтично.

В администрации школы поспешили прокомментировать нововведение и успокоить общественность: обзор камер направлен исключительно на входную зону и зону, где стоят умывальники. Туалетные кабинки не попадают в угол наблюдения камеры.