В 2023 году в Вологодской области снизилась смертность в ДТП

[ Общество ]

В Вологодской области в 2023 году уменьшилось количество жертв дорожно-транспортных происшествий. Так, с начала года на региональных дорогах погибли 68 человек, а в 2022 году за тот же период - 89. Такие цифры были озвучены в рамках оперативного совещания у губернатора. 

Чаще всего причинами аварий становятся несоблюдение скоростного режима, выезд на встречку, нарушение ПДД пешеходами. С января в Вологодской области за пьяную езду возбудили 2854 административных дел, а еще 6340 дел - за выезд на встречную полосу движения.

В регионе ведут работу по снижению количества ДТП, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

- С помощью недавно запущенного в работу квадрокоптера уже удалось привлечь 13 водителей к административной ответственности за выезд на полосу встречного движения. А анонимный чат-бот за месяц работы зафиксировал около 70 обращений жителей, по результатам которых сотрудники ГИБДД возбудили три дела об административном правонарушении, - говорится в сообщении. 

Теги: ДТП статистика жертвы
 

Последние новости

Синоптики рассказали, какой будет погода на 1 сентября в Вологодской области
Стало известно, какое вологодское мороженое пользуется популярностью в Израиле
"Умную" спортплощадку построили у школы №28 в Вологде
В школе №1 Вологды объяснили, зачем поставили видеокамеры в туалетах
В 2023 году в Вологодской области снизилась смертность в ДТП
В Череповце впервые за 25 лет отремонтировали зал филармонии
Пенсионер из Череповца убил сестру, которая приехала к нему в гости из Санкт-Петербурга
Главным тренером вологодского "Динамо" стал Сергей Свечкарь
В Череповце пожарные спасли пса из загоревшейся квартиры
В Вологде на улице Граничной нашли тело мужчины