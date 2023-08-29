В Череповце впервые за 25 лет отремонтировали зал филармонии

[ Общество ]

В Череповце завершен ремонт зала городского филармонического собрания, сообщил в соцсети мэр города Вадим Германов.

Зданию на Советском проспекте, 35А в этом году исполняется 110 лет. А зал филармонии не обновлялся последние 25 лет.

- Важная задача, которая стояла при ремонте - сохранить исторические детали.Строители выполнили утепление оконных проемов, выровняли стены, обновили пол, потолок и двери, - отметил Германов.

По его словам, уже скоро на средства "Северстали" будет отремонтирован и фасад исторического здания, в котором в дореволюционное время заседала Городская дума, а позже был дом культуры и музыкальная школа. 

Фото со страницы Вадима Германова в соцсети
 

Последние новости

Синоптики рассказали, какой будет погода на 1 сентября в Вологодской области
Стало известно, какое вологодское мороженое пользуется популярностью в Израиле
"Умную" спортплощадку построили у школы №28 в Вологде
В школе №1 Вологды объяснили, зачем поставили видеокамеры в туалетах
В 2023 году в Вологодской области снизилась смертность в ДТП
В Череповце впервые за 25 лет отремонтировали зал филармонии
Пенсионер из Череповца убил сестру, которая приехала к нему в гости из Санкт-Петербурга
Главным тренером вологодского "Динамо" стал Сергей Свечкарь
В Череповце пожарные спасли пса из загоревшейся квартиры
В Вологде на улице Граничной нашли тело мужчины