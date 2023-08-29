В Череповце впервые за 25 лет отремонтировали зал филармонии

В Череповце завершен ремонт зала городского филармонического собрания, сообщил в соцсети мэр города Вадим Германов.

Зданию на Советском проспекте, 35А в этом году исполняется 110 лет. А зал филармонии не обновлялся последние 25 лет.

- Важная задача, которая стояла при ремонте - сохранить исторические детали.Строители выполнили утепление оконных проемов, выровняли стены, обновили пол, потолок и двери, - отметил Германов.

По его словам, уже скоро на средства "Северстали" будет отремонтирован и фасад исторического здания, в котором в дореволюционное время заседала Городская дума, а позже был дом культуры и музыкальная школа.