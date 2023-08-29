Пенсионер из Череповца убил сестру, которая приехала к нему в гости из Санкт-Петербурга

В Череповце суд заключил под стражу 65-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве сестры.

Установлено, что инцидент произошёл в квартире подозреваемого на улице Комсомольской утром 24 августа 2023 года. 67-летняя потерпевшая приехала накануне из Санкт-Петербурга в гости. Мужчина несколько раз ударил сестру ножом и та скончалась на месте происшествия от полученных травм. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«Суд принял во внимание, что мужчина подозревается в совершении особо тяжкого преступления против личности, и на текущем этапе расследования уголовного дела существует реальная угроза того, что подозреваемый может скрыться от следствия и суда», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мера пресечения избрана подозреваемому на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.