Главным тренером вологодского "Динамо" стал Сергей Свечкарь

Перестановки в тренерском штабе футбольного клуба «Динамо-Вологда». На пост главного тренера главной команды назначен Сергей Свечкарь.

Сергей Алексеевич родился 11 ноября 1987 года в Москве. Выпускник Московской Государственной Академии Физической Культуры. Обладает тренерской лицензией А UEFA.

Начал тренерскую карьеру в 2011 году в Академии «Строгино», где работал до 2016 года. В 2017 году был помощником главного тренера сборной России на Универсиаде в Тайбэе. В 2016-2018 годах — ассистент главного тренера ФК «Строгино». В 2019 году был помощником главного тренера сборной России на Универсиаде в Италии.

В 2019-2020 годах работал в Академии «Торпедо» (Москва). В 2020-2021 был главным тренером клуба Второй Лиги «Металлург-Видное». В 2021-2022 годах работал в Академии «Химки». С апреля 2023 года был тренером ФК «Торпедо Москва», сообщает пресс-служба вологодского клуба.

Отметим, что Рудольф Чесалов, при чьём руководстве «Динамо» (Вологда) вышло в третий раунд Кубка России, «Путь Регионов», и занимает сейчас 7 место в Группе 2, Чемпионата Второй футбольной лиги, «Дивизион Б», остаётся в команде на должности Старшего тренера команды.