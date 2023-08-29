В Череповце пожарные спасли пса из загоревшейся квартиры

В Череповце пса по кличке Бим спасли из загоревшейся квартиры.

Сообщение о возгорании в доме №141 на проспекте Победы поступило 28 августа около 14:00.

«Прибыв на место, огнеборцы увидели сильное задымление на балконе. Однако на стук в дверь никто не реагировал. Спасателям пришлось воспользоваться бензорезом, чтобы добраться до места возгорания со стороны подъезда. Со двора к балкону уже поднималась автолестница», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Квартира была задымлена, очаг возгорания находился на балконе. Из-за плотно закрытых окон огонь не распространился дальше, а из-за высокой температуры стекло между балконом и комнатой лопнуло. Людей в помещении не было, но в одной из комнат пожарные нашли Бима и вынесли его на улицу. Отдышавшись, собака попыталась вернуться обратно, но её не пустили.

Огонь потушили за 15 минут. К этому времени хозяйка пса вернулась домой из магазина и поблагодарила пожарных за спасение питомца.