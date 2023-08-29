В Вологде на улице Граничной нашли тело мужчины

Тело мужчины нашли у заброшенного сарая на улице Граничной в Вологде 28 августа.

О происшествии заявил владелец одного из гаражей в ГСК «Звезда», возле которого находится сарай. Погибшим оказался 47-летний вологжанин.

«При осмотре места происшествия следователи не выявили каких-либо следов борьбы и насилия. По предварительной информации мужчина не имел места жительства и работы», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Обстоятельства и причины гибели мужчины устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.