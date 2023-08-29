В Вологде пенсионерка попала в больницу после прорыва стояка с водой в квартире

В доме №7 по улице Пирогова в Вологде вечером 25 июля прорвало стояк горячего водоснабжения. Жильцам «повезло», что вода была холодной из-за сезонного отключения. Тем не менее, квартира №34 и еще четыре квартиры, что под ней, оказались залиты. А одну из жительниц дома после инцидента увезли на «скорой» в областную больницу. Но и после аварии во втором подъезде из-за продолжающихся протечек регулярно отключают воду, а управляющая компания, как рассказывают жильцы, бездействует.

Хорошо, что не кипяток

Марина Леонидовна в тот вечер вернулась домой около девяти часов вечера. Открыв дверь, она увидела поток воды из ванной, успела предупредить соседку – дальше, как сейчас признается пенсионерка, она ничего не помнит. В ночь на 26 июля «скорая» доставила вологжанку в больницу в прединсультном состоянии.

«Утром просыпаюсь в палате, как оказалась там, не помню. Смутно припоминала, что дома что-то с водой произошло. Созвонилась с родственниками, они рассказали, что в квартире лопнул стояк. Тут же начали звонить из «Коммунальщика» (прим. - дом обслуживает ОАО «Коммунальщик»): предоставьте доступ в квартиру, срочно, там люди без воды сидят. А я в больнице, чуть живая! Сын взял отгул на работе, приехал туда», - рассказала NewsVo пенсионерка.

Уже в девять часов утра сын пострадавшей был на месте, однако мастеров ждали еще пару часов. Когда сантехники прибыли, выяснилось, что в межэтажном перекрытии разрушился стояк горячего водоснабжения. Труба просто прогнила насквозь.

На фото стояк горячего водоснабжения. Фото предоставлено жильцами.

В квартире Марины Леонидовны оказались залиты полы, разбухли стыки на ламинате, его придется менять. Однако у проживающих ниже этажами соседей все еще плачевнее: испорчены натяжные потолки, после потоков воды по стене придется переклеивать обои, напольные покрытия тоже пострадали.

В Жилищном кодексе перечислено, за какое оборудование в многоквартирном доме отвечает управляющая компания. А еще есть Правила содержания общедомового имущества. Их утверждало правительство (постановление №491 от 13 августа 2006 года). В правилах записано, что в состав общего имущества, кроме всего прочего, входят "общедомовые инженерные системы горячего и холодного водоснабжения, состоящего из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства". Таким образом, законодательство дает однозначный ответ: за стояки и их состояние должна отвечать управляющая компания.

В том случае, если из-за прорыва стояка пострадало имущество жильцов, они вправе вызвать оценщика, зафиксировать повреждения и обратиться в суд с иском к управляющей компании, потребовать компенсации материального ущерба.

«Покрасьте, да и всё!»

2 августа пенсионерку выписали из больницы. Врачи пришли к выводу, что кратковременная потеря памяти была вызвана острым стрессом (прим. - выписка имеется в распоряжении редакции). Но по возвращению в квартиру женщину ждал неприятный сюрприз: ни холодной, ни горячей воды.

Диспетчер по телефону рассказал, что в доме опять авария, на этот раз в квартире на третьем этаже. Там прорвало канализацию, и «Коммунальщик» просто отключил воду, чтобы никто не пользовался.

В тот раз жильцы сидели без воды двое суток. Проблема, как рассказывал жильцам диспетчер, заключалась в том, что коммунальщики не могли попасть внутрь квартиры с аварией. Проживающий там мужчина может неделями не появляться дома, а если и дома, то не всегда трезв. Жильцам самим пришлось искать номер телефона его родственницы и добиваться действий от управляющей компании.

«Возмутительно: мне звонили в больницу, требовали, чтобы домой срочно кто-то пришел, а сами они совсем не торопятся что-либо делать», - возмущается пенсионерка.

После ремонта канализации воду включили, но в квартире на втором этаже протечка продолжается. Ее источник на момент публикации материала так и не был обнаружен. Жилец квартиры №25, Андрей, рассказал NewsVo, что и до этого много раз информировал «Коммунальщик» и вызывал сантехников.

«Первые подтекания, каплями, появились еще где-то год назад. Было предположение, что когда много людей сливает воду, течет. Непонятно, от кого. Тогда ни в чем не разобрались, вроде как прекратилось. Прошло время. Произошел этот прорыв трубы, стояка. После того, как воду вновь включили, у меня опять полилось. И периодически: то сильнее, то слабее. Я вызываю аварийку. Приедут, выключат воду. В последний раз мне уже сказали, что это просто «все прокапает, и затихнет». Соседа сверху не было, вроде действительно начало затихать. Мне уже все равно, откуда течет, кто-то говорит, что с четвертого этажа. Это не важно. Все соседи согласны, вы делайте что угодно, только найдите место утечки! Сделайте что-нибудь!», - рассказывает Андрей.

Фото NewsVo

В квартире у мужчины тяжелый запах, из-за постоянной влажности нечем дышать, появилась плесень. Вся эта ситуация самым негативным образом сказывается на его здоровье.

Утром в воскресенье, 27 августа, воду отключили вновь. Уже в третий раз за месяц. И на момент публикации материала (утро 29 августа) воды нет.

Тем временем Марина Леонидовна обратилась в управляющую компанию, чтобы оставить заявку на замену оставшихся стояков (отопления и холодного водоснабжения) – визуально они выглядят нисколько не лучше, чем тот, что разрушился. Заявку приняли с неохотой.

«Сначала мне сказали, что если стояк не течет, то его не меняют. Потом позвонила мастер и предложила мне просто покрасить стояки, раз они выглядят ржавыми», - говорит женщина.

В результате после нескольких звонков и обращений в СМИ был заменен стояк холодного водоснабжения, а стояк отопления, как сказали сотрудники УК, меняют только в случае аварии.

Стояки горячего и холодного водоснабжения заменили, стояк отопления - нет. 34 квартира.

Получается, что на жизни, здоровье и имущество жильцов в случае потенциальной аварии коммунальщикам плевать? Нисколько не лучше ситуация со стояком отопления и в квартире №25 – там он просто замотан изолентой.

Фото NewsVo

NewsVo еще 8 августа запросил комментарий «Коммунальщика» по поводу сложившейся ситуации, но ответа до сих пор не получил. 23 августа запрос был направлен повторно, и снова тишина. Возможно, публикация материала ускорит получение ответа.