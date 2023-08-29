В Белозерске мужчина расписал подъезд именем любимого певца и цитатами из его песни

В Белозерске полицейские задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в вандализме.

Житель одного из домов рассказал, что неизвестный испортил его подъезд надписями. Личность подозреваемого установили в результате оперативно-розыскных мероприятий.

«В беседе с оперативниками молодой человек признался, что в вечерне-ночное время, прогуливаясь по городу, увидел открытый подъезд. С помощью аэрозольного баллончика с черной краской нанёс различные надписи, содержащие ник любимого певца, его родной город и слова песни», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до трёх месяцев ареста. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.