Фестиваль вездеходов пройдет в Вологде с 8 по 10 сентября

Мэр Вологды Сергей Воропанов во время прямого эфира 28 августа сообщил о том, что с 8 по 10 сентября в областной столице пройдет фестиваль вездеходной техники.

«Мероприятие пройдет на территории старого аэропорта Вологды. Уже известно, что в Вологду приедут автомобилисты из Сургута, Новосибирска, Северодвинска, обсуждается участие водителей вездеходов с Камчатки. Будут оборудованы видовая площадка для зрителей, полоса препятствий и место для показательных выступлений. Ждем очень зрелищное шоу», – рассказал Воропанов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 9 сентября участники фестиваля пройдут полосу препятствий.

Она будет общей для вездеходов всех классов. В заключительный день фестиваля самые смелые участники отправятся на торфяную дорогу «Рукав судьбы». Это старая торфяная дорога за микрорайоном Лоста. Торфяная дорога – это один из самых сложных вызовов для любого автомобиля. Торф липнет к шинам, и в итоге проезд затрудняется. Отметим, что «Рукав судьбы» – необязательная часть фестиваля.

После соревновательной части зрителей ожидают показательные выступления. Здесь технику покажут массовые производители и участники, которые сделали свой вездеход самостоятельно. Для зрителей вход на фестиваль будет свободным.

Фестиваль пройдет при содействии Ассоциации производителей вездеходной техники (г. Москва) и при поддержке Администрации Вологды.