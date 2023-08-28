Десять педагогов из Вологодской области получат федеральные премии

Стали известны итоги конкурса на присуждение премии Министерства просвещения России. Лучшими в Вологодской области признаны шесть учителей из Вологды, два из Череповца, по одному из Тотемского и Великоустюгского округов. Каждый победитель получит федеральное поощрение в размере 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

В списке победителей учитель математики Вологодского многопрофильного лицея Александр Чегодаев, учитель физики, информатики, астрономии Тотемской школы № 1 Надежда Семакова, учителя начальных классов Центра образования № 42 Татьяна Сидельникова и школы № 33 г.Вологды Татьяна Шарапина, учитель музыки, мировой художественной культуры школы № 16 г.Вологды Инна Колесникова, учитель истории и экономики школы № 41 г.Вологды Елена Кринкина, учитель русского языка и литературы Образовательного центра № 11 г.Череповца Ольга Алешина, учитель информатики школы № 17 г.Череповца Елена Ветер, учитель географии и экономики школы № 26 г.Вологды Светлана Щербакова, учитель математики Великоустюгской гимназии с углубленным изучением отдельных предметов Елена Глебова. Глава региона поздравил победителей с заслуженными наградами.

Федеральная мера поддержки учителей реализуется с 2018 года согласно президентскому указу. В Год педагога и наставника количество победителей конкурса от Вологодской области увеличено с 8 до 10 человек. Всего премии получат 1250 учителей по всей России.