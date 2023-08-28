Замначальника полиции УМВД по Вологодской области Дмитрий Дугинов подал в отставку

Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Вологодской области Дмитрий Дугинов подал рапорт об отставке. Эту информацию официально подтвердили порталу "Город ВО" в пресс-службе ведомства.

Там же уточнили, что этот рапорт пока не подписан, поэтому Дугинов на данный момент исполняет свои обязанности.

- Кто займет освободившееся кресло заместителя начальника полиции, пока не известно. Один из вологодских Telegram-каналов со ссылкой на собственные источники сообщает, что с большой долей вероятности на должность будет назначен начальник полиции города Набережные Челны полковник Михаил Чекмарев, - сообщает "Город Во".