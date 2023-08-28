В Сямженском районе сбитый машиной лось упал на другой автомобиль: один человек пострадал

В Сямженском районе один человек пострадал в результате ДТП с лосем, сообщает ГИБДД по Вологодской области.

Инцидент произошёл на 597 километре трассы М8 «Холмогоры» 26 августа в 20:30. По предварительным данным, 43-летний мужчина за рулём автомобиля «Тойота Региус» сбил вышедшего на дорогу лося. От удара животное откинуло на ехавший по встречной полосе автомобиль «Лада Веста» под управлением 47-летнего мужчины. Лось погиб.

В результате ДТП пострадал 19-летний пассажир «Лады», который находился на заднем пассажирском сиденье справа. Молодой человек получил телесные повреждения. Бригада «скорой» осмотрела его на месте ДТП, госпитализация ему не потребовалась.