Жителя Грязовца могут отправить на принудительное лечение за покушение на убийство

В Грязовце завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство собутыльника.

«По данным следствия, в марте 2023 года в г. Грязовце по месту жительства 59-летний мужчина после совместного распития спиртного вооружился молотком и стал наносить им удары по голове 49-летнего гостя, причинив в результате легкий вред здоровью», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Потерпевший смог отбиться и сообщить о происшествии полицейским. Его обидчика задержали. Проведённая в ходе следствия экспертиза установила у задержанного психическое расстройство из-за которого мужчина может представлять опасность для себя и окружающих.

Уголовное дело передано в суд для решения вопроса о применении к обвиняемому принудительной меры медицинского характера.