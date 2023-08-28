Жителя Грязовца могут отправить на принудительное лечение за покушение на убийство

[ Общество ]

В Грязовце завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство собутыльника.

«По данным следствия, в марте 2023 года в г. Грязовце по месту жительства 59-летний мужчина после совместного распития спиртного вооружился молотком и стал наносить им удары по голове 49-летнего гостя, причинив в результате легкий вред здоровью», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Потерпевший смог отбиться и сообщить о происшествии полицейским. Его обидчика задержали. Проведённая в ходе следствия экспертиза установила у задержанного психическое расстройство из-за которого мужчина может представлять опасность для себя и окружающих.

Уголовное дело передано в суд для решения вопроса о применении к обвиняемому принудительной меры медицинского характера.

Теги: покушение на убийство пьянка психиатрическая экспертиза уголовное дело принудительное лечение
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области
 

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